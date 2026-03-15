Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Cinema brasileiro
Notícia

Dona Tânia

Artesã do Rio Grande do Norte, ela tornou-se atriz premiada internacionalmente após estrear aos 72 anos

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS