Descompasso

Casos sob investigação teriam acontecido entre 2013 e 2025. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, segue solto com uso de tornozeleira e frequentando eventos públicos relevantes um homem formalmente acusado pelo Ministério Público de estupro, estupro de vulnerável e cárcere privado. Os crimes, segundo a denúncia, foram cometidos ao longo de 13 anos no Rio Grande do Sul. Há relatos de mulheres sufocadas, forçadas à prática sexual mesmo dizendo “não” e que perderam a memória após aceitarem bebidas. Uma delas, ensanguentada; outra, amarrada à força na cama e impedida de sair do quarto, conforme revelou reportagem de Paulo Rocha, em GZH.

A defesa do réu afirma, em nota, que ele possui “farta prova documental e testemunhal” para desconstituir “narrativas lançadas contra si”.

Foi também a partir de relatos de abuso (aqui de cinco vítimas, e não 10 como no caso acima) que foi afastado do cargo o desembargador Magid Nauef Láuar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão partiu do Conselho Nacional de Justiça, que identificou “desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual”. Um dos depoimentos mais fortes foi feito por Saulo Láuar, primo de Magid:

— Ele tentou abusar sexualmente de mim quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu trabalhava para ele. O ato só não se consumou porque eu fugi.

Trata-se da palavra das vítimas, sabemos, e, portanto, é preciso aguardar o desdobramento das investigações.

É a sensação de impunidade, ainda que formalmente não o seja. É respirar com o peito apertado, sufocado pela percepção de que o pesadelo não se encerra

Os episódios mencionados trazem novamente a reflexão sobre um hiato dolorido de tempo que se estabelece entre um relato de abuso ou violência sexual e a aplicação da lei. Não se trata de desrespeitar o devido processo legal, importante dizer. Todo e qualquer indivíduo tem direito à defesa e a um julgamento justo. O contrário disso é o arbítrio. Mas como fazer compreender a vítima de violência sexual, cuja dor se perpetua como ferida que não cicatriza, que o processo tramita em descompasso com o sofrimento?

É a sensação de impunidade, ainda que formalmente não o seja. É respirar com o peito apertado, sufocado pela percepção de que o pesadelo não se encerra. É questionar a si mesmo se valeu a pena expor tamanha intimidade, enquanto o devido processo legal segue seu curso.

Os dias são longos. A espera é angústia.