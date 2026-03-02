Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Espera por justiça
Notícia

Descompasso

Acusado de crimes sexuais segue em liberdade monitorada enquanto processo judicial tramita, gerando debate sobre ritmo da Justiça.

Kelly Matos

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