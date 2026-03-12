Começa a montagem da estrutura para a cerimônia do Oscar 2026; veja imagens

A estrutura para a cerimônia do Oscar começou a ser montada na Hollywood Boulevard, em frente ao Dolby Theatre, em Los Angeles, onde a premiação ocorre neste domingo (15).

Operários e técnicos trabalham na instalação do tradicional tapete vermelho e das estruturas de iluminação e transmissão que transformam o trecho da avenida em um grande palco para receber artistas, cineastas e convidados da maior premiação do cinema mundial.

O apresentador do Oscar 2026, Conan O'Brien, esteve no espaço nesta quarta-feira (11) e "ajudou" a desenrolar o tapete que está sendo instalado para a festa.

Comunicadoras da RBS Kelly Matos (E) e Babi Bitencourt (D) encontraram o apresentador do Oscar 2026, Conan O'Brien (C). Kelly Matos / Grupo RBS

Neste ano, o Brasil chega à cerimônia com grande expectativa de repetir a façanha de 2025, quando fez história ao vencer a categoria de melhor filme estrangeiro, com Ainda Estou Aqui.

Desta vez, O Agente Secreto disputa quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, com Wagner Moura.

Também está indicado o brasileiro Adolpho Veloso, na categoria de melhor fotografia, por Sonhos de Trem.

Conan O'Brien "ajudou" a desenrolar o tapete vermelho. FREDERIC J. BROWN / AFP

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A transmissão começa às 19h30min no YouTube de GZH e ATL TV

no GZH ATL TV Também haverá cobertura na Rádio Gaúcha a partir das 20h

Para quem não puder acompanhar ao vivo, no dia 16 de março, às 12h30min, haverá uma live com resumo dos melhores momentos no YouTube da ATL TV

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