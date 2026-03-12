Começa a montagem da estrutura para a cerimônia do Oscar 2026; veja imagens

Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Em Los Angeles
Notícia

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Kelly Matos

De Los Angeles

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