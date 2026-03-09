As novas medidas do governo do Estado para combater os feminicídios

Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Segurança pública
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Pacote que será anunciado nesta terça-feira (10) inclui ampliação do horário de atendimento das delegacias especializadas e cursos de capacitação para policiais

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