Justiça nega prisão de professor de Direito denunciado por estupro, cárcere privado e violência psicológica

Conrado durante prisão, em setembro de 2025. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Justiça gaúcha negou pedido de prisão contra o advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa, 41 anos. A decisão é da juíza Traudi Beatriz Grabin, do 2º Juízo do 1º Juizado da Violência Doméstica de Porto Alegre.

O pedido havia sido feito pelo Ministério Público do Estado (MP-RS), na esteira da apresentação da denúncia na última terça-feira (24). O MP recorreu da decisão.

O Ministério Público não confirma os fundamentos da solicitação da prisão. Profissionais do Direito consultados pela coluna explicaram que, normalmente, o pedido neste contexto está baseado no descumprimento de medidas cautelares.

Conrado chegou a ser preso em 26 de setembro e foi solto em 22 de outubro. Entre as medidas cautelares impostas para autorizar a soltura, o monitoramento eletrônico e a proibição de se aproximar de instituições de ensino.

Em 28 de janeiro, Conrado Paulino da Rosa esteve em cerimônia de prestação de compromisso de novos advogados na Escola da Ordem dos Advogados do Brasil, em Porto Alegre. O evento foi aberto ao público.

Contraponto

Leia na íntegra a nota enviada pela defesa de Conrado Paulino da Rosa.

NOTA À IMPRENSA

A defesa técnica de Conrado Paulino da Rosa, composta pelas advogadas Fernanda Osorio e Neida Floriano e pelos advogados Rodrigo Grecellé Vares, Ezequiel Vetoretti, Daniel Achutti, Fernando Nerung e Eduardo Vetoretti, vem a público esclarecer que, embora o Ministério Público tenha informado nos autos do inquérito policial o oferecimento da denúncia na última terça-feira, a defesa ainda não teve acesso ao seu conteúdo oficial.

Causa profunda indignação e preocupação o fato de que trechos da denúncia estejam sendo amplamente divulgados pela imprensa, inclusive com a exposição de passagens da narrativa acusatória, apesar de o procedimento tramitar sob sigilo em nível máximo. É inadmissível que detalhes de uma peça processual protegida pelo segredo de justiça sejam expostos publicamente antes mesmo que os advogados constituídos possam examiná-la. Tal cenário de vazamentos, além de ilegal, compromete garantias constitucionais fundamentais como o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, submetendo o réu a um grave pré-julgamento alimentado por informações parciais e descontextualizadas.

A defesa registra, ainda, que levou recentemente ao conhecimento do Juízo a existência de elementos que indicam uma possível convergência indevida entre parte diretamente interessada no resultado do processo e agentes responsáveis pela investigação. Tal circunstância compromete severamente a imparcialidade e a lisura da persecução penal, com reflexos diretos na validade e na confiabilidade das provas produzidas, bem como na própria regularidade do procedimento.

Diante do profundo conhecimento da investigação, a defesa afirma de maneira veemente que as acusações são manifestamente improcedentes. O réu dispõe de farta prova documental e testemunhal que desconstitui as narrativas lançadas contra si, além de terem sido identificadas graves irregularidades na preservação de provas orais e periciais. A defesa reitera que adotará todas as medidas cabíveis para apurar a indevida divulgação de informações e para resguardar o devido processo legal, manifestando absoluto interesse no levantamento do segredo de justiça para que a sociedade conheça a realidade dos fatos e a fragilidade das acusações formuladas.