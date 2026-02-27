Kelly Matos

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Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

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Justiça nega prisão de professor de Direito denunciado por estupro, cárcere privado e violência psicológica

Conrado Paulino da Rosa, 41 anos, chegou a ser detido preventivamente em setembro, mas um mês depois foi liberado

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