Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Basta
Notícia

CUFA se une às ações de combate ao feminicídio e lança campanha pela proteção de mulheres no RS

Iniciativa foi apresentada no programa Timeline, na Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS