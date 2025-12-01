Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Investigação
Notícia

Polícia Civil conclui inquérito e indicia professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

Conrado Paulino da Rosa chegou a ficar preso por quase um mês, mas foi solto em 21 de outubro por determinação da Justiça

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS