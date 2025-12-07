A aclamada série Adolescência, da Netflix, é um bom exemplo sobre as consequências dessa cultura de masculinidade agressiva, agravada pelo ambiente digital. Ben Blackall / Netflix

A sequência de casos de agressão e morte de mulheres a que assistimos no Brasil, nos últimos dias, tem reforçado em mim a leitura de que são insuficientes as medidas que adotamos para combater o problema. Não se trata aqui de desmerecer o conjunto de ações fundamentais adotadas nos últimos anos (medida protetiva, disque-denúncia, legislação mais dura). Mas principalmente de uma provocação para pensarmos antes nas causas, naquilo que leva um homem a tirar a vida de uma mulher.

É consenso entre especialistas de que feminicídio é sintoma de uma cultura de posse do corpo feminino. O homem que não aceita que ela rompa o relacionamento. O homem que não aceita que ela siga sua vida. O homem que não aceita que ela ocupe posição hierárquica acima da sua.

Meninos são desencorajados a expressar vulnerabilidade ('homem não chora'), são incentivados a se defender 'na porrada', são cobrados a 'não parecer femininos'.

O episódio que envolveu a morte de duas servidoras do Centro Federal de Educação Tecnológica, no Rio de Janeiro, escancara essa realidade. O assassino era funcionário da instituição e tinha problemas com “ser chefiado por mulheres”.

— A gente fez questão de colocar um homem para chefiá-lo, porque entendi que poderia ter essa questão de misoginia — admitiu o diretor-geral do centro, Maurício Motta, ao Globo.

É inacreditável. E também revelador.

Daí a necessidade de reflexão e de mudança profundas quanto à percepção masculina (e social) sobre a existência feminina. Soa como abstrato, mas é real: falar sobre piadas que não têm a menor graça, sobre não tocar nossos corpos sem consentimento, sobre meninos poderem chorar. E uma coisa precisa ficar clara: sem uma conversa aberta e franca com os homens, essa mudança se coloca impossível.

