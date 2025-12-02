Marisa Monte sobre show em Porto Alegre: "Não vejo a hora de chegar nessa terra que amo tanto"

Espetáculo reúne banda e orquestra ao vivo. Leo Aversa / Divulgação

A diva Marisa Monte conversou com o programa Timeline da Rádio Gaúcha nesta terça-feira (2). Ela falou sobre seu processo criativo, sua expectativa para o show e sobre o impacto do Tribalistas que formou com os amigos Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes

No sábado, ela sobe ao palco no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho para um espetáculo poderoso da turnê Phonica, que reúne sua banda e orquestra.

— Não vejo a hora de chegar novamente aí com esse projeto incrível para cantar nessa terra que eu amo tanto — comentou.

Ela também refletiu sobre seu processo criativo e como faz para escrever músicas com emoções e sentimentos que nos tocam.

— É um pouco acervo de emoções, porque a gente não precisa necessariamente estar vivendo aquilo que é descrito na canção naquele momento, mas é também algo que tem vida própria que a gente não exatamente controla como e quando vem. E é bonito que seja assim.

Além das músicas sensíveis, Marisa também impacta com ações. Hoje ela é embaixadora de um programa na Universidade de São Paulo que oferece bolsas para estudantes de baixa renda e é madrinha da Escola Mirim da Portela.

— Me emociona poder trabalhar para que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade. Isso passa também pelo campo da arte, onde eu trabalho. O que eu faço não deixa de ser algo que impacta, no mínimo, na educação emocional de milhares de pessoas que escutam essas canções que eu faço.

Assista à entrevista na íntegra