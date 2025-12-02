Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Turnê "Phonica"
Marisa Monte sobre show em Porto Alegre: "Não vejo a hora de chegar nessa terra que amo tanto"

Cantora falou com o Timeline da Rádio Gaúcha nesta terça-feira (2); ela se apresenta no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho no sábado

