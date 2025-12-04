Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Podcast
Análise

Descomplicando a vida: Edu Schuler explica como sair da rotina sem medo; ouça podcast

Conversamos com o empreendedor Edu Schuler sobre autoconhecimento e a coragem de encarar os desafios da vida

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS