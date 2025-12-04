Descomplicando a vida: Edu Schuler explica como sair da rotina sem medo; ouça podcast

"Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje" é o ditado que resume este episódio do podcast "Descomplica, Kelly!" com um dos maiores nomes de marketing digital e vendas no Brasil, Edu Schuler. Ao lidar com o empreendedorismo de forma humanizada através de palestras e redes sociais, Schuler questiona o modelo do cotidiano e a arte de viver o hoje e não o amanhã.
— Eu tento me policiar porque a gente vai entrando no automático, pensando lá na frente, vivendo na ansiedade do que vou fazer amanhã. Volta e meia eu me pergunto 'será que tem amanhã?'. Seu tempo é limitado.
O entrevistado também conta como começou e cresceu na carreira e reflete sobre a influência da tecnologia para a preocupação das pessoas hoje em dia.