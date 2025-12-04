Descomplicando a vida: Edu Schuler explica como sair da rotina sem medo; ouça podcast

"Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje" é o ditado que resume este episódio do podcast "Descomplica, Kelly!" com um dos maiores nomes de marketing digital e vendas no Brasil, Edu Schuler. Ao lidar com o empreendedorismo de forma humanizada através de palestras e redes sociais, Schuler questiona o modelo do cotidiano e a arte de viver o hoje e não o amanhã.