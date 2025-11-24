Sósia na PF, quentinhas e deserto na segunda-feira: os dias de Bolsonaro após a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro completa, nesta segunda-feira (24), três dias preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A ordem de prisão preventiva foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e confirmada por unanimidade pela Primeira Turma.
A segunda-feira tem um contraste em relação à presença de apoiadores. No domingo, havia um grupo de manifestantes vestidos de verde e amarelo, com cantos e orações e um coro efusivo quando surgiu o carro que levava a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na segunda, contudo, o espaço ficou deserto. Não houve canto, nem oração, nem cartazes. Por volta de duas da tarde, havia um homem com chapéu de caubói e outro com a bandeira do Brasil.
No domingo, entre os apoiadores chamava a atenção a presença de um sósia de Bolsonaro que abanava para os carros que passavam. Ele, que se identifica como “Mito Uber” também ajudou a organizar os manifestantes que a todo tempo cruzavam a avenida em meio a carros passando. Após conversa com policiais, foi dele a ordem para que os demais parassem de invadir o espaço onde veículos transitavam.
Dentro da superintendência da PF, a movimentação foi para a entrega de “quentinhas” para Jair Bolsonaro. As refeições são trazidas por familiares, em uma bolsa térmica. Bolsonaro tem preferido se alimentar com o que é trazido pela família, em vez da refeição servida pelos agentes. Ontem, a esposa Michelle Bolsonaro também levou objetos pessoas e roupas ao ex-presidente.