Sósia na PF, quentinhas e deserto na segunda-feira: os dias de Bolsonaro após a prisão

Identificado como “Mito Uber”, sósia ajudou a organizar apoiadores neste domingo (23). Kelly Matos / Grupo RBS

A segunda-feira tem um contraste em relação à presença de apoiadores. No domingo, havia um grupo de manifestantes vestidos de verde e amarelo, com cantos e orações e um coro efusivo quando surgiu o carro que levava a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na segunda, contudo, o espaço ficou deserto. Não houve canto, nem oração, nem cartazes. Por volta de duas da tarde, havia um homem com chapéu de caubói e outro com a bandeira do Brasil.

Veja a participação de Kelly Matos no Gaúcha Atualidade

No domingo, entre os apoiadores chamava a atenção a presença de um sósia de Bolsonaro que abanava para os carros que passavam. Ele, que se identifica como “Mito Uber” também ajudou a organizar os manifestantes que a todo tempo cruzavam a avenida em meio a carros passando. Após conversa com policiais, foi dele a ordem para que os demais parassem de invadir o espaço onde veículos transitavam.