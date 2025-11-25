Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Articulação da direita
Notícia

Sem esperança no STF, aliados de Jair Bolsonaro têm nova estratégia para pressionar pela anistia

Parlamentares do PL têm a missão de tentar convencer ao menos um colega de votar o projeto original, o que perdoa todos os envolvidos em atos desde a eleição, o que beneficiaria o ex-presidente

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS