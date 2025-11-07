Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Humor
Notícia

Quem é o autor do Rádio Gaúcha Memes, perfil com mais de 100 mil seguidores nas redes

Augusto Massena esteve no "Timeline", em programa que também homenageou o comunicador Guerrinha, o personagem mais frequente na página

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS