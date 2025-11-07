Quem é o autor do Rádio Gaúcha Memes, perfil com mais de 100 mil seguidores nas redes

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais em seis meses, o perfil Rádio Gaúcha Memes posta cortes das lives da Gaúcha. Os vídeos retratam momentos engraçados de programas e de comunicadores.

A identidade de quem estava por trás da página era, até pouco tempo atrás, mantida em segredo. Nesta sexta-feira (7), o autor Augusto Massena deu entrevista ao Timeline, falando sobre como o perfil foi criado e o espírito da página. O programa ainda contou com participação especial e homenagem ao comunicador Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, que é o personagem mais frequente nas postagens.