Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Jair Bolsonaro preso
Notícia

Primeiro a gente foge

A interpretação é que não há constrangimento algum por parte de aliados do ex-presidente em fazer as malas e se mandar

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS