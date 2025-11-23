Primeiro a gente foge

A decisão do ministro Alexandre de Moraes que culminou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no último sábado traz elementos interessantes para a análise e interpretação política. Para além do vídeo estapafúrdio em que Bolsonaro confessa ter queimado a tornozeleira com ferro de solda, chama atenção como o modus operandi de aliados próximos, incluindo o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro, contribuiu para que a possibilidade de fuga ganhasse centralidade na ordem de prisão.

Observemos: primeiro, a deputada federal Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para escapar da cadeia, a aliada fugiu para a Itália e chegou a dar entrevistas com ar de superioridade, afirmando que naquele país era “intocável”. Em fevereiro, foi a vez de Eduardo Bolsonaro, que não apenas fez as malas para os Estados Unidos, como também passou a conjecturar contra o Brasil, comemorando tarifas que prejudicaram produtores e exportadores brasileiros.

Agora o caso mais recente. Na semana passada, o fujão foi Alexandre Ramagem, deputado federal condenado, assim como Bolsonaro, no processo que investigou uma tentativa de golpe de Estado. Com embargos declaratórios negados por Moraes, restou evidente que o ministro poderia determinar a execução da pena a qualquer momento, ou ainda em questão de dias. Em tradução livre: era chegada a hora da prisão. Ramagem sabia. E fugiu.

É inegável que o comportamento do trio reverberou. São episódios que não foram lidos pelo Supremo como gestos isolados, mas como uma espécie de padrão do grupo político. A interpretação é que não há constrangimento algum por parte de aliados do ex-presidente em fazer as malas e se mandar, com o objetivo explícito de escapar das grades. É grave. E, por óbvio, os fatos foram percebidos como afronta à Justiça.

A reação do STF, portanto, é de leitura simples a ser feita. É evidente que a tornozeleira queimada é um elemento incontestável (e inacreditável, registre-se). Contudo, a prisão de Bolsonaro responde claramente à ameaça concreta de não cumprimento da pena imposta pelo Poder Judiciário. Trata-se de reação às fugas, sim. E, nessa perspectiva, de um recado óbvio das autoridades: ninguém está autorizado a se colocar acima da lei.