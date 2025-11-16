É de R$ 1.518 o valor pago pelo INSS em 2025 a pessoas que trabalharam uma vida inteira e contribuíram com o mínimo para a Previdência na esperança de se aposentar. Em 2026, esse valor deverá subir para R$ 1.631, conforme o reajuste previsto para o salário mínimo, incluído no Projeto de Lei Orçamentária.

Como ainda estamos em 2025, usaremos o primeiro dado como referência: mil quinhentos e dezoito reais. Trata-se de valor 165 vezes menor do que a mesada paga ao ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto por facilitar o esquema de descontos não autorizados de aposentados e pensionistas Uma bolada, repito, paga mensalmente no esquema bilionário que tirava dinheiro do bolso dos brasileiros.

A certeza da impunidade cuspida na nossa cara

A informação veio à tona na última semana, quando a Polícia Federal foi às ruas em nova operação sobre crimes envolvendo o INSS. Segundo a PF, Stefanutto teria recebido até R$ 250 mil por mês, pagos por uma organização criminosa que operava através da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais). Na prática, aposentados tinham valores descontados em folha sem sequer terem se associado ou contratado algum serviço junto à instituição.

E mais: investigadores descobriram que a mesma Conafer chegou a procurar esses aposentados para assinar um termo de desligamento. As assinaturas foram usadas, posteriormente, para autorizar novos descontos. Tudo isso com aval de autoridades, entre eles o ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira.

“O pagamento de valores indevidos aos altos gestores era necessário porque, sem o apoio deles, seria impossível continuar com uma fraude de tamanha magnitude, com mais de 600 mil vítimas”, afirmou a PF.

Um escárnio. A certeza da impunidade cuspida na nossa cara.

Meu amigo Gabriel Wainer costuma dizer que roubar (ou agredir) pessoas vulneráveis deveria ser crime hediondo. E ele está absolutamente certo. A perversidade dos bandidos de colarinho branco me causa repulsa: usurpar de quem ganha pouco, de quem contribui por uma vida inteira em troca de mil e quinhentos reais mensais. O impacto extrapola as cifras, que por si só já são absurdas. Fala também de remédios que deixam de ser comprados, do dinheiro que falta no fim do mês, da sensação de desamparo quando o poder público é o facilitador da roubalheira. É triste. E é apenas uma parte de um escândalo de bilhões de reais.