Há nove anos, um menino de 12 “tirou a própria vida com um tiro na cabeça”, num ato que desesperou a mãe, na zona sul de Porto Alegre. Era o que havia concluído a investigação da Polícia Civil, que encerrou o inquérito sobre o fato sem responsabilizar ninguém pela morte. No quarto, no momento do disparo, estava o tio do menino: o policial militar da reserva Jeverson Olmiro Lopes Goulart. Fora ele quem havia chamado a irmã para contar, na madrugada, que “havia acontecido uma tragédia”.

Dilacerada pela dor, a mãe, Cátia Goulart, chorou. Mas começou a desconfiar da versão e do comportamento do irmão: enquanto a família dividia pertences e recordações, o tio pediu para ficar com as cuecas do menino, alegando que tinham o mesmo tamanho. O pedido acendeu um alerta sobre abuso sexual.

Cátia procurou os repórteres Vitor Rosa e Lucas Abati, da Rádio Gaúcha, que a ouviram atentamente. Ela tentava dar luz ao episódio, com provas de que o filho havia sido vítima de um assassinato. “Meu filho foi morto pelo meu irmão, um tenente da Brigada, que simulou um suicídio e a polícia não conseguiu ver”, desabafou.

A história era potente e difícil. Vitor e Abati se mobilizaram para apurar. O caso chegou também às mãos da promotora Lucia Helena Callegari, conhecida pelo perfil detalhista e obcecado pela verdade. Ela buscou provas. Foi em busca de depoimentos. Eis que em março de 2020, às vésperas da pandemia, ela denunciou o tio pelo abuso e pela morte da criança.

A primeira reportagem na Rádio Gaúcha foi ao ar: “Exclusivo: a investigação sobre o caso de um menino de 12 anos. A luta de uma mãe inconformada com a perda do filho”. A repercussão foi imensa.

Foi uma soma: o trabalho rigoroso do Ministério Público, a história levada ao ar pelos jornalistas e, antes de tudo, o amor incondicional de uma mãe em busca de Justiça após a perda de um filho. O resultado veio na última semana. O menino Andrei não cometera suicídio. Jeverson foi condenado, pelo Tribunal do Júri, a 46 anos de prisão por estuprar e matar o próprio sobrinho.

Foram necessários nove anos. Mas a mãe, enfim, viu a Justiça ser feita. E foi às lágrimas ao lembrar que, apesar disso, não terá o filho de volta. “Quero que a história do Andrei sirva de exemplo. Que as pessoas acreditem nas vítimas e não se calem diante da injustiça.”

O assassino está foragido. Que seja encontrado. E pague pelo que fez.



