Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Tribunal do Júri
Notícia

Justiça

O resultado veio na última semana. O menino Andrei não cometera suicídio e Jeverson foi condenado

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS