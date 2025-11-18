"Executaram meu filho dentro de casa", diz mãe de homem morto dentro de casa por brigadianos

Pais de Herick Cristian da Silva Vargas, 29 anos , Evolmara Vargas e Paulo Ricardo Vargas estiveram no Timeline, da Rádio Gaúcha, desta terça-feira (18). O homem foi morto em setembro em ação da Brigada Militar, que foi chamada pela família, já que Herick estaria em surto.

— Eles (brigadianos) assassinaram o meu filho, vieram com violência, executaram o Herick dentro de casa. Meu filho não era assassino. Não era traficante. E mesmo assim, eu acredito que todo ser humano merece respeito e merece ser julgado nos trâmites da lei. Eles não estão ali para assassinar, para matar ninguém e fazer justiça ali, o que eles acham no momento. Meu filho merecia todo o cuidado, toda a humanização e todo o respeito.