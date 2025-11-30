Emenda religiosa

Trata-se de mecanismo conhecido em Brasília: cobrança de propina em troca da liberação de verbas. EVARISTO SA / AFP

São de corar as carpas do Lago Paranoá os detalhes do novo esquema de desvio de dinheiro público executado por congressistas brasileiros. Tecnicamente, talvez seja exagero chamar o escândalo de “novo”, por se tratar de mecanismo conhecido em Brasília: cobrança de propina em troca da liberação de verbas. O conluio, contudo, abraçou a oportunidade e se fez turbinado a partir do orçamento secreto.

Vamos ao caso concreto, prestes a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Um trio de deputados do PL (Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa) é acusado de cobrar uma espécie de “pedágio’ para direcionar emendas ao município de São José de Ribamar, no Maranhão. Algo em torno de R$ 6,6 milhões. No papel, dinheiro para qualificar a área da saúde, com impacto direto na vida do cidadão.

Foi justamente pela disputa da propina que o esquema começou a ruir

Do total, o trio subtrairia R$ 1,67 milhão: valor que seria repartido e distribuído aos integrantes da organização criminosa. A movimentação financeira se daria por meio de um agiota, conhecido por Pacovan. Certo dia, Pacovan foi surpreendido e um outro nome apareceu, querendo ficar com os valores. E foi justamente pela disputa da propina que o esquema começou a ruir.

Pacovan ficou irritado quando um lobista chamado Ebenézer passou a reivindicar que o pagamento fosse feito a ele (ou seja, não a Pacovan). E foi se queixar ao deputado Maranhãozinho. Uma cena bizarra, tal como se um ladrão prestasse queixa por ter sido roubado. Pacovan pôs-se, então, a gravar um áudio e deixou claro, a Maranhãozinho, que tomaria providências:

— Eu quero desmascarar, esse cara que tá dizendo que é dele (o direito às propinas). Ele vai pegar uma bala na cara. Esse vagabundo.

É triste e revoltante, mas infelizmente comum. A ponto de a repórter Vera Rosa ter ouvido, em Brasília, uma expressão que define o estado a que chegamos. Contou-lhe um ministro que parte significativa das emendas ao Orçamento é classificada como “religiosa”. Vera quis saber por quê. E ele respondeu: porque o parlamentar fica com um terço.