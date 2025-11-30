Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Corrupção
Notícia

Emenda religiosa

Mudam os governos, trocam-se os partidos, mas a lógica permanece: verba pública tratada como ativo privado e negociada

