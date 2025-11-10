Campanha e arroz com feijão: o cardápio do encontro de Zucco com Tarcísio de Freitas em São Paulo

Objetivo do encontro foi consolidar apoio do Republicanos, de Tarcísio (D), a sua candidatura no ano que vem. Ezequiel Lemos / Divulgação

O líder da oposição na Câmara e pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, deputado Luciano Zucco (PL-RS), viajou a São Paulo nesta semana para um encontro com o governador Tarcísio de Freitas. Amigos há mais de 30 anos (se formaram juntos em 1992), os dois conversaram nesta segunda-feira (10) sobre candidaturas em 2026. Zucco pretende disputar o Piratini e garante ter conquistado apoio de Tarcísio para a empreitada.

O almoço teve no cardápio: arroz, feijão, bife e salada. De sobremesa: mousse de chocolate. Mas o menu, obviamente, teve a eleição de 26 como prato principal. Além do apoio de peso, a aproximação com Tarcísio tem outro objetivo relevante: consolidar o apoio do Republicanos para a chapa de Zucco no Estado — o que segundo aliados estaria próximo e provável.

O MDB, contudo, ainda não desistiu da aliança e segue em conversas com líderes do partido para garantir apoio à candidatura de Gabriel Souza (MDB). Hoje, o Republicanos integra a base de Leite.

Nos bastidores, a interpretação é de que Zucco quer construir um plano de governo e embasar sua campanha com o mote de gestão e resultados, bandeira adotada por Tarcísio de Freitas e valorizada junto ao eleitorado.

Neste sentido, Zucco também participou de reuniões com as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Saúde, Educação e Parcerias e Investimentos. Segundo contou à coluna, a ideia é se inspirar em programas que possam ser replicados no RS.

Sobre Tarcísio, segue a indefinição. Ele tem dito publicamente que será candidato à reeleição em São Paulo, mas partidos alinhados à direita insistem para que ele seja o candidato à Presidência, já que Bolsonaro está inelegível.

Leia Mais Reunião de Leite que discutiu aliança para a eleição a governador movimenta cenários para 2026

Reunião com Ratinho