Após prisão pela PF, mais um problema bate à porta de Jair Bolsonaro 

Jair Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Evaristo Sa / AFP

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, pela prisão preventiva de Jair Bolsonaro, neste sábado (22) traz mais um problema à vista para a defesa do ex-presidente. O texto, tornado público nesta manhã, afirma que autoridades do Distrito Federal verificaram tentativa de algum tipo de violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro às 0h08min. O fato foi comunicado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A violação foi identificada pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do DF.

“O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”, diz a decisão.

Para além de ter sido elemento decisivo para a decretação da prisão, a violação também traz prejuízo claro à estratégia da defesa para que Bolsonaro cumprisse em casa a pena de 27 anos de prisão, no caso de uma tentativa de golpe de Estado. A argumentação da defesa seria baseada no estado de saúde do ex-presidente, comprometido em função de complicações geradas por uma facada ainda na eleição de 2018.

Especialistas da área jurídica avaliam que restaram praticamente nulas as chances de a defesa de Bolsonaro conseguir fazer emplacar essa tese.

Além disso, há o caso recente de fuga de Alexandre Ramagem para os EUA, no mesmo processo em que Bolsonaro foi condenado pelo STF.

“A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO.

No caso de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a sua recente condenação nos autos da AP 2.668/DF e a proximidade do trânsito em julgado do acórdão condenatório, bem como as novas informações trazidas aos autos no sentido da convocação de apoiadores para uma “vigília” no condomínio residencial do réu, indicam alta possibilidade de tentativa de fuga, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE, autoriza a decretação da prisão preventiva.