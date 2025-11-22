Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Medida cautelar
Análise

Após prisão pela PF, mais um problema bate à porta de Jair Bolsonaro 

Violação de tornozeleira citada em decisão traz prejuízo claro à estratégia da defesa para que ex-presidente cumpra em casa pena por trama golpista

