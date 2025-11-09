Não deveria o cuidado com os filhos ser responsabilidade compartilhada entre pai e mãe? Daniela Xu / Agencia RBS

Foi a economista Claudia Goldin, terceira mulher a vencer o Prêmio Nobel de Economia na história, quem demonstrou, em séries históricas analisadas em Harvard, que a desigualdade salarial entre homens e mulheres, enraizada em nossa sociedade, se acentua após o nascimento do primeiro filho. É o que ela chama de motherhood penalty, uma espécie de penalidade que recai sobre elas quando se tornam mães. Enquanto homens mantêm ou ampliam seus ganhos após se tornarem pais, mulheres deixam seus empregos (quando não demitidas) e optam por trabalhos com menor remuneração a fim de conseguir conciliar trabalho e cuidado com os filhos.

São números postos. No Brasil, segundo a professora Janaína Feijó — em estudo elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE — a taxa de participação feminina no mercado é de 58,9% entre mães de crianças de zero a cinco anos. Se considerarmos filhos de qualquer idade, o índice sobe pouco e chega a apenas 65% para elas. Entre os homens pais? A taxa de participação é de 92,2%. Em tradução direta: a maternidade desloca boa parte das mulheres para a informalidade, já que é difícil e desgastante conciliar a quantidade de horas exigida usualmente pelas empresas com as demandas de uma criança pequena.

Com os dados na mesa, a pergunta que se impõe é direta: não deveria o cuidado com os filhos ser responsabilidade compartilhada entre pai e mãe? Por que ainda recai sobre elas tarefas como educar, cuidar da saúde e acompanhar de perto o desenvolvimento de uma criança? Trata-se de um fenômeno histórico e cultural, sabemos. Mas isso não pode ser desculpa para não avançarmos.

Por isso é que vale reconhecer o importante passo dado com a aprovação, na última semana, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei que amplia a licença-paternidade no Brasil, de cinco para 20 dias. É pouco, muito pouco. Porém mais do que o número, há de se celebrar um sinal relevante de que a sociedade está começando a entender que os homens também têm responsabilidade sobre os filhos.

O ganho é coletivo. Ganha a mãe, que passa a dividir tarefas — inclusive as noites mal-dormidas. Ganha a criança, com a presença paterna e um vínculo afetivo importantíssimo desde os primeiros dias. E ganha obviamente o próprio pai, que deixa de ser ajudante e passa a ocupar seu lugar de fato e de direito na vida de um filho. É um primeiro passo, repito, mas a ser saudado. Andemos. Ainda há muito para se caminhar.