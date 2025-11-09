Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Vale reconhecer o importante passo dado com a aprovação, na última semana, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei que amplia a licença-paternidade no Brasil, de cinco para 20 dias



