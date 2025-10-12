Traje supremo

Em 2000, Ellen Gracie tornou-se a primeira mulher a integrar a Suprema Corte. Ver Descrição / Ver Descrição

Era o primeiro semestre do ano 2000 quando o presidente do Supremo Tribunal Federal precisou dividir com os colegas um ofício apresentado por um grupo de 63 mulheres servidoras da Corte. Tratava-se um pedido singelo, mas simbólico: o direito de usar calça social nas dependências do tribunal. Aos olhos de hoje, em 2025, parece inacreditável, mas havia essa imposição: mulheres que frequentavam aquele espaço (funcionárias ou mesmo advogadas) só poderiam fazê-lo se trajassem saia ou vestido. O documento foi entregue com o apoio do presidente da OAB à época, Reginaldo de Castro.

Aos olhos de hoje, em 2025, parece inacreditável, mas havia essa imposição: mulheres que frequentavam aquele espaço (o Supremo Tribunal Federal) só poderiam fazê-lo se trajassem saia ou vestido

Alguém haveria de ser contra? Pois houve.

O episódio, contado em detalhes pelo excelente jornalista Felipe Recondo, no portal JOTA, teve o MPF opinando para que as mulheres continuassem proibidas de usar calça no STF. O subprocurador-geral da República Ronaldo Bomfim dos Santos assinou:

“Nestas condições, o homem deve estar trajado com paletó e gravata e a mulher com saia, pois este traje lhe embeleza, lhe enobrece e lhe distingue. Por fim, é de se dizer que, se Deus não fez o homem e a mulher iguais, é porque não quer que o sejam iguais”.

Assim. Escrito e registrado, em pleno ano 2000.

A despeito disso, a maioria dos ministros decidiu em favor das servidoras, que dali em diante puderam optar por usar, além de vestido e saia, calça comprida social com blazer. Naquele mesmo ano, Fernando Henrique Cardoso indicaria a primeira mulher a integrar a Suprema Corte do Brasil: Ellen Gracie.

Vinte e cinco anos se passaram desde as duas decisões. E, em que pese o avanço da luta feminina, o Brasil segue demonstrando que há espaços em que ainda não somos bem-vindas — nem mesmo de calça social. Além de Ellen Gracie, apenas outras duas magistradas, Cármen Lúcia e Rosa Weber, foram indicadas para o STF. Somam três, em 134 anos de história.

Cármen Lúcia, aliás, tem sido voz incansável ao denunciar a falta de constrangimento de autoridades diante da baixa presença de mulheres nos tribunais superiores: “Não é verdade que o Brasil tenha um país em que a igualdade prevalece entre homens e mulheres; basta ver o que acontece no Poder Judiciário”.