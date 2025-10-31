Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Medidas cautelares 
Notícia

Nova decisão da Justiça mantém uso de tornozeleira para professor de Direito investigado por crimes sexuais

Conrado Paulino da Rosa foi solto no último dia 21 de outubro, mas segue sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul

