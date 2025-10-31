Nova decisão da Justiça mantém uso de tornozeleira para professor de Direito investigado por crimes sexuais

Casos sob investigação teriam acontecido entre 2013 e 2025. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A 8ª Câmara Criminal negou, por unanimidade, um habeas corpus impetrado pela defesa do advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa, investigado pela Polícia Civil por crimes sexuais. A decisão foi proferida na quarta-feira (29).

A apuração policial conta com depoimentos de 17 mulheres que relataram ter sofrido abusos. Os casos teriam acontecido entre 2013 e 2025.

Conrado chegou a ficar preso por quase um mês em uma penitenciária de Canoas, mas foi solto no último dia 21 de outubro, após determinação judicial que revogou a prisão temporária.

Conforme informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça, o pedido da defesa buscava retirar a obrigatoriedade para o uso de tornozeleira eletrônica. Essa é uma das medidas cautelares (diversas da prisão) que foi imposta pelo juiz de Primeira Instância.

A defesa, então, recorreu e coube à 8ª Câmara Criminal do TJ apreciar o habeas corpus. A decisão foi unânime: o voto da relatora, desembargadora Naele Ochoa Piazzeta, foi acompanhado pelas desembargadoras Isabel de Borba Lucas e Cleciana Guarda Lara Pech.

Na decisão, as magistradas destacaram a necessidade de manutenção do uso de tornozeleira como forma de "garantir a efetividade das demais medidas protetivas de urgência deferidas em favor das vítimas".