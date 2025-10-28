Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Movimentações
Notícia

Manuela se encontra com presidente do PSOL em Porto Alegre: “Estamos ansiosos para recebê-la”

Paula Coradi reforçou o convite de filiação à ex-deputada nesta terça-feira (28)

