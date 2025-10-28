Manuela se encontra com presidente do PSOL em Porto Alegre: “Estamos ansiosos para recebê-la”

Encontro aconteceu na capital gaúcha. PSOL / Divulgação

Na manhã dessa terça-feira (28), a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, esteve em Porto Alegre e reforçou o convite de filiação ao partido para Manuela D’Ávila.

— Estamos ansiosos para receber Manuela no PSOL e temos certeza que ela será um nome forte para o Senado e a construção da unidade da esquerda gaúcha. Existe muita identidade entre as pautas do nosso partido e as bandeiras defendidas por Manuela, além de um respeito enorme da nossa militância pela trajetória dela e o papel político que ela cumpriu no último período, como liderança do movimento de mulheres e referência no enfrentamento à extrema-direita nas ruas e nas redes — disse Paula.

Manuela deixou o PCdoB em 2024, partido pelo qual se elegeu vereadora, deputada estadual e deputada federal. Atualmente, é apontada por líderes políticos como candidata com boas chances ao Senado, na eleição de 2026. Para isso, precisa estar filiada a um partido político.

