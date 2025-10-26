Aconteceu. Era final de tarde de uma sexta-feira de outubro em Porto Alegre. O expediente havia terminado. Hora de buscar o filho na escola. A escola é próxima de casa, então em poucos minutos já havíamos apanhado nosso fofucho e estávamos de volta ao lar, doce lar. Entramos e estacionamos o carro na garagem.

O caminho entre a vaga de garagem e o elevador, contudo, é o equivalente ao Estreito de Gibraltar para uma criança de dois anos. E ali entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico havia um carro vermelho, um passarinho, uma formiga, uma rampa, uma escada, uma horta (“manhê, quero cortar um tempero”), uma piscina e um balanço infantil. Não houve jeito de convencê-lo a ir direto para casa.

Movimentos circulares. Pra frente. Pra trás. Eu só via aqueles pezinhos. Quis gritar: 'Meu filho! É ele!'. Foi o instante mágico em que ele começou a pedalar

E, justiça seja feita, o pequeno estava certíssimo: “mamãe, quero brincar”. O entardecer ensolarado era um convite para correr, pular e descer o escorregador do parquinho com toda a velocidade do universo. Mas ainda no caminho da aventura, havia uma brinquedoteca. E lá se foi o meliante mergulhar em seus brinquedos favoritos.

Os olhos brilharam quando Gabriel avistou a fileira de motocas coloridas. Falo de motinhos e triciclos antigos, doados gentilmente por vizinhos cujos filhos já cresceram. Ele entrou e dirigiu-se à sua favorita: a azul, com guidom verde e um Cebolinha adesivado ao lado. Foi ali que tudo aconteceu.

Leia Mais Professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS é solto após decisão da Justiça

Com suas perninhas ligeiras, o explorador partiu (de motoca) rumo ao parquinho e encaixou os pés no pedal. Um pé, depois o outro. Movimentos circulares. Pra frente. Pra trás. Eu só via aqueles pezinhos. Quis gritar: “Meu filho! É ele!”. Foi o instante mágico em que ele começou a pedalar.

Ele olhava pra mim e dizia: “mamãe, estou indo pra frente”. Depois, outra descoberta fantástica: “agora pra trás, olha, mamãe!”.

Eu esqueci da PEC da Blindagem, da CPI, do novo ministro do STF. Foi como assistir à quebra de um recorde mundial na Olimpíada. Por que nós, mães, somos assim? Depois me peguei pensando se os manuais da maternidade moderna (esses que triplicam nossas culpas) me autorizariam a festejar o feito, visto que não podemos mais nem cantar que “a cuca vai pegar”.