Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Primeiras conquistas
Notícia

Manhê!

Com suas perninhas ligeiras, o explorador partiu rumo ao parquinho e encaixou os pés no pedal

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS