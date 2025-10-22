Justiça manda soltar professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

Advogado foi preso em 26 de setembro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Justiça revogou, a pedido da defesa, a prisão temporária do professor de Direito e advogado Conrado Paulino da Rosa, suspeito de ter cometido crimes sexuais contra mulheres em Porto Alegre. A informação foi confirmada à coluna por técnicos que acompanham o caso, mas ainda não há detalhes sobre a soltura do investigado.

A defesa do suspeito afirmou, em nota, que "ficou demonstrado não haver diligências investigativas pendentes que justificassem a manutenção de sua custódia" (leia a íntegra abaixo).

Rosa havia sido preso em casa, na Capital, em 26 de setembro. Os casos teriam acontecido entre 2013 e 2025, conforme relatos obtidos pela investigação da Polícia Civil.

Pelo menos 12 mulheres afirmam ter sido vítimas do professor, registraram ocorrência e prestaram depoimentos à polícia. Por se tratarem de supostos crimes sexuais, a Polícia Civil não informa detalhes da investigação, mas diz que a apuração conta com histórias semelhantes entre si e que as possíveis vítimas passarão também por perícia psicológica.

As narrativas incluem supostos estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica.

Conrado Paulino da Rosa trabalhava na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) de Porto Alegre, de onde foi demitido em 18 de setembro. A instituição não informou o motivo da dispensa, mas a reportagem apurou que a decisão foi tomada após o início da investigação policial.

Por meio do perfil no Instagram, o professor afirmou, à época, que "a verdade dos fatos se sobressairá" e que "repudia violência contra a mulher". Em nota divulgada no dia da prisão, o advogado dele, Paulo Fayet, avaliou a medida como "desproporcional".

Conrado Paulino da Rosa lecionava para alunos de graduação e mestrado em direito na FMP, onde também coordenava a pós-graduação em Direito de Família e Sucessão. Além disso, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção RS (IBDFAM-RS). Em sua biografia, ele diz ser autor de 18 obras sobre o assunto.

O que diz a defesa

A defesa de Conrado Paulino da Rosa informa que a prisão temporária foi revogada nessa terça-feira (21), uma vez que ficou demonstrado não haver diligências investigativas pendentes que justificassem a manutenção de sua custódia, conforme estabelece a legislação brasileira.

O pedido de revogação da prisão também foi fundamentado na violação ao direito de defesa, diante das dificuldades enfrentadas para acessar os autos do inquérito policial. Quando o pedido foi formulado, já havia sido agendado o interrogatório, inicialmente marcado para o dia 16 de outubro, sem que a defesa tivesse conhecimento prévio do conteúdo da investigação.

A defesa informa que as análises toxicológicas realizadas nos medicamentos apreendidos, bem como a perícia toxicológica capilar, utilizada para verificar eventual exposição a substâncias, apresentaram resultados negativos.

Por fim, a defesa manifesta preocupação com a condução do caso, marcado por ampla exposição midiática e pelo vazamento de documentos sigilosos ainda na fase preliminar de apuração.

Reitera sua plena confiança na inocência de Conrado, a qual será integralmente demonstrada em juízo, quando poderá exercer seu direito de defesa de forma plena e sem restrições.

A defesa mantém postura de respeito e serenidade em relação a todas as pessoas envolvidas.

O que dizem as denunciantes

Nota sobre a Soltura de Conrado Paulino da Rosa

As mulheres denunciantes de Conrado Paulino da Rosa recebem com consternação, indignação e temor a notícia de sua soltura. A decisão reforça o padrão histórico de impunidade que recai sobre homens denunciados por violência contra mulheres, contrariando os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na Convenção de Belém do Pará e na CEDAW e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que impõem o dever de garantir a proteção integral das vítimas e a prevenção da revitimização.

A coragem é substantivo feminino, e é dessa coragem que se alimenta cada mulher que rompe o silêncio. Não é a primeira vez que assistimos à liberdade de um acusado múltiplo, mesmo diante de provas consistentes. Ainda assim, é pela mesma coragem que seguiremos acreditando na força das vozes que denunciam — vozes que exigem do Sistema de Justiça sensibilidade, responsabilidade e perspectiva de gênero.