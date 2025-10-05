A atriz, roteirista e jornalista Maria Ribeiro classificou como irritante a inteligência singular de seu amigo Gregório Duvivier. E antes que os haters a acompanhem, em tempos de cortes e rage bait, é bom explicar: trata-se de uma ironia. Não há, contudo, como não concordar em absoluto. Gregório beira a genialidade com sua nova e aclamada peça O Céu da Língua, que levou 6 mil pessoas na última semana ao Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre. Foram quatro sessões lotadas. Um feito na era da dopamina celular.

Não tenho a pretensão de resumi-lo, seria impossível. Mas tentarei apresentá-lo sem spoilers. Trata-se de um monólogo de aproximadamente uma hora e meia com texto primoroso sobre nossa língua-mãe. Aliás, precisei recorrer ao ChatGPT para conferir a duração exata da peça, porque, absorta pela apresentação impecável, não vi o tempo passar.

É um primor. Que outro artista seria capaz de provocar gargalhadas retumbantes com um texto sobre a etimologia das palavras? Lembrei-me do feito de Chico Buarque, capaz de musicar uma receita de feijoada, com paio, carne seca e toucinho no caldeirão. Além, é claro, de conseguir misturar toucinho com a crítica certeira ao golpe de 64 (e linguiças pro tira-gosto). É isso que Gregório faz. Tempera linguística com crítica social, com riso solto, com fazer pensar.

É irritante a inteligência de Gregório. Maria tem toda a razão.

Importante e honesto é lembrar da excelente direção de Luciana Paes, amiga e parceira de Gregório em outras produções, como o Porta dos Fundos. É daqueles textos que pretendo ler muitas vezes e, para isso, precisarei de generosos amigos que me emprestem – já que o livro se esgotou em minutos.

Eu poderia ainda descrever meu amor pelo roteiro que exalta o “papato” dito pela filha de Gregório, que me fez lembrar o “popota”, de meu filho, para se referir ao simpático hipopótamo. Poderia falar de nossa preguiça consonantal que transformou “dolor” em “dor”, ou “moneda” em “moeda”, como exaltaram professores da Faculdade de Letras da USP. E ainda sorrio ao voltar às divertidas expressões enfileiradas: “batata da perna”, “maçã do rosto” e “céu da boca”, que inspira o nome da peça.

É sensacional. Por fim, como se não bastasse, o danado se dá ao direito de cantar, afinadíssimo, e emocionar com uma homenagem a Caetano Veloso. É irritante. É genial. É humor. É poesia. Vá ao teatro. Desfrute. Há um privilégio imenso em poder testemunhar genialidade em forma de espetáculo.



