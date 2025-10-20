Choro, volta aos palcos e apoio das filhas: Cris Pereira fala pela primeira vez após ser condenado pelo TJ por abuso

Humorista Cris Pereira, condenado pelo TJ, voltou aos palcos neste domingo, em Novo Hamburgo. @ocrispereira via Instagram / Reprodução

O humorista Cris Pereira, condenado pela 7ª Câmara Criminal de Justiça a 18 anos de prisão por estupro, concedeu a primeira entrevista desde que a decisão se tornou pública por um canal de TV. Reafirmando sua inocência e a convicção na reversão da sentença em 3ª instância, ele chorou ao falar sobre o retorno aos palcos, que ocorreu neste domingo (19) em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Quase 2.000 pessoas estiveram no local para assistir ao espetáculo.

- Subir no palco me cura. Assim como eu curo as pessoas com humor, um humor de cotidiano, um humor sobre a vida, sobre identificação, sobre a família. Ele me cura, porque eu sou obrigado no bastidor a respirar muito fundo, entrar com o personagem e não levar esse problema para os personagens - disse, com a voz embargada.

O humorista, conhecido pelos personagens Gaudêncio e Jorge da Borracharia, contou que sua defesa, hoje executada pelo advogado Alexandre Wunderlich, trabalha para obter a absolvição na 3ª instância.

- Naquela quinta-feira veio a sentença. Inclusive o próprio advogado, quando aconteceu a sentença, ele chegou a pensar que estavam falando do processo errado. Imediatamente, começamos a nos movimentar: "Vamos lá, bora para a 3ª instância". Quando tu tens a tua consciência tranquila, tu tens também a noção do poder da tua inocência. E aí vamos para nos movimentar: "onde é que eu tenho que ir agora, cara?" Mas eu estou tranquilo porque eu acredito muito na Justiça do homem. Eu acredito. Demora, mas vem. A questão da verdade demora, mas vem. A mentira só ganha tempo, uma hora acaba – desabafou.

A entrevista foi realizada pelo programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (20). Por conta do segredo de Justiça aplicado ao processo, o humorista não pode aprofundar detalhes que, segundo ele, comprovam sua inocência.

Leia Mais O que diz a sentença que absolveu Cris Pereira em primeira instância

No contexto de tempo, vale lembrar que uma decisão da Justiça de Estância Velha sobre o suposto abuso de menor absolveu, em abril, o comediante. Após denúncia oferecida pelo Ministério Público, a decisão afirmava que não havia provas de ato libidinoso. O teor da decisão pode ser lido na coluna da jornalista Andressa Xavier, que também explicou por que houve uma mudança em 2ª instância, quando a 7ª Câmara Criminal do TJ o condenou a mais de 18 anos de prisão.

Leia Mais Humorista Cris Pereira é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

Além do teor técnico, Cris contou ao Timeline ter se sustentando emocionalmente no apoio da esposa e dos filhos. Atualmente, ele é casado com a influenciadora Mary Godoy Pereira, com quem tem os dois caçulas. Todos eles gravaram vídeos publicados nas redes sociais falando sobre o comportamento amoroso do pai.

- Minhas filhas mais velhas moraram comigo, moraram até pouco tempo, agora são adultas, moram sozinhas. Uma estuda arquitetura, outra estuda música, mas sempre moraram comigo. A minha casa estava sempre cheia, não havia momento em que não tinha gente na minha casa. Então sempre estive com as minhas filhas. Tanto que as minhas filhas deram os depoimentos delas. A minha esposa é a minha fortaleza. Mary é a minha fortaleza, não soltou minha mão em momento algum, vamos juntos até o final e eu sigo na tranquilidade.

Sobre a volta aos palcos, Cris Pereira avaliou que o aplauso do público foi uma demonstração de que sua versão é a verdadeira.

- Um teatro lotado, com quase duas mil pessoas me aplaudindo. Foram pessoas que buscaram a verdade, não se apegaram na manchete (que tornava pública a condenação). Eu trabalho com aplauso, mas o maior aplauso da vida, cara, pra mim, é o aplauso da minha consciência. Eu voltei ontem no teatro. O justo não se justifica. O justo é um teatro lotado, com quase duas mil pessoas me aplaudindo - explicou.

Como denunciar

Caso tenha sido vítima deste tipo de crime, procure a polícia. Isso permitirá que o caso seja investigado e até pode evitar que novas pessoas sejam vítimas. É possível registrar por meio da Delegacia Online, ir até a delegacia mais próxima ou procurar a Delegacia da Mulher. Caso tenha alguma informação, também é possível contatar a Polícia Civil pelo 197 ou usar o Disque-Denúncia no 181.