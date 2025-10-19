Abuso, dor e espera

Sou conhecida pela dificuldade escancarada que tenho em (não) responder às mensagens que me chegam pelo WhatsApp. Amigos de todos os núcleos reclamam: dos mais próximos aos recém-chegados, incluindo familiares e o cônjuge. É um defeito a ser corrigido, não nego. Respondo quando puder.

Houve, contudo, no mês de outubro, uma mensagem que inverteu a lógica, escrita por uma interlocutora de quem preservarei o nome. Era uma das vítimas do professor de Direito investigado pela Polícia Civil por uma série de crimes sexuais, incluindo relatos de estupros, agressões e violência psicológica. A moça me pedia ajuda, com receio de que o caso pudesse ter sido esquecido. Tinham se passado alguns dias desde a prisão dele. Sem novas notícias, o pensamento era de que o caso havia sido deixado de lado, restando a impunidade ao abusador.

Com a preocupação de acolhê-la, eu respondi. Expliquei que os processos judiciais costumam demorar mais do que gostaríamos no Brasil. O caso da boate Kiss levou quase 10 anos para ser julgado. O do menino Bernardo, cinco – que se transformariam em 10 depois da anulação do júri do pai que havia matado o filho.

Nessa perspectiva, uma reflexão: como dizer a uma mulher abusada que talvez se passe uma década até que a justiça seja feita? E como assegurar a ela que o homem que a assediou será, de fato, punido? Resposta: não há como.

Continuei a escrita. Disse que a polícia ainda estava colhendo depoimentos. Havia aumentado o número de denunciantes. Ela desabafou: “Deus está ouvindo minhas orações. Espero que outras se manifestem”.

O contato daquela moça me fez reler relatos que constam nas reportagens de Vitor Rosa e Gabriela Plentz. “Fui estuprada pela pessoa que eu mais confiava, admirava e tinha certeza de que estaria protegida”. “Eu fiquei machucada, com roxos pelo corpo. Levei um tapa muito forte no rosto. Quando me olhei no espelho, estava toda machucada”.

É possível que este homem, detentor do poder e da autoridade de professor de Direito, fique impune? Infelizmente é. A prisão que lhe foi imposta não é eterna, já que se deu antes da condenação. O prazo de 30 dias se encerra na próxima semana. Está na regra, o que, aliás, eu ainda não tive coragem de contar a ela. Meu temor é que uma vítima deixe de acreditar na Justiça, na desesperança que escorre pelo tempo que se espera por um veredito. Como ensinou Rui Barbosa: “Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. Que não tarde. Que seja feita. _