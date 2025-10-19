Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Crimes sexuais
Notícia

Abuso, dor e espera

Meu temor é que uma vítima deixe de acreditar na Justiça, na desesperança que escorre pelo tempo que se espera por um veredito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS