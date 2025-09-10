Zucco comemora voto de Fux: “Temos que agradecer à presidente Dilma”

Na saída da sessão, Zucco ainda brincou sobre Dilma Rousseff ter indicado Fux. Apolos Neto / Câmara dos Deputados

O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS) comemorou ao final da manhã o voto a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado. Zucco acompanha a sessão desta quarta-feira (10) de forma presencial na Primeira Turma e celebrou o posicionamento pela nulidade do processo, exposto por Fux, que entende o tribunal como não competente para julgar o caso (já que os réus não detém mais foro privilegiado).

Zucco chegou a afirmar à coluna que o voto de Fux representava um sopro de esperança jurídica, já que o ministro concordou, em sua manifestação, com todas as questões defendidas pelos aliados de Bolsonaro. A votação pela nulidade do processo, aliás, surpreendeu até mesmo as defesas dos réus presentes no plenário nesta manhã.

Na saída da sessão, Zucco ainda brincou sobre quem levou Fux ao Supremo:

Na verdade tenho que ser justo a autoria não foi minha

— Temos que agradecer à presidente Dilma — disse.