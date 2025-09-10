Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Líder da oposição
Zucco comemora voto de Fux: “Temos que agradecer à presidente Dilma”

Ministro Luiz Fux entende o tribunal como não competente para julgar o caso

