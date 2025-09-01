Verissimo imortal

Saiu de mansinho, como se fosse possível tornar despercebida sua partida desse plano. Luis Fernando Verissimo / Arquivo Pessoal

O sábado ainda não havia bem amanhecido quando a jornalista Juliana Bublitz informou, na Rádio Gaúcha, sobre a morte de um gênio que viveu entre nós. Luis Fernando Verissimo, 88 anos, mestre da crônica, do humor refinadíssimo, da ironia ao descrever as agruras do cotidiano, havia nos deixado. Assim, na calada da noite, discreto como sempre ousou ser. Saiu de mansinho, como se fosse possível tornar despercebida sua partida desse plano.

Com o sol, nasceram milhares de manifestações que reconheciam seu legado para o país. Do presidente da República ao mais jovem dos autores, todos em um aplauso uníssono.

O sábado, contudo, seria absolutamente seu. Por direito. O tamanho de sua escrita não permitiria uma despedida sem o reconhecimento devido. Com o sol, nasceram milhares de manifestações que reconheciam seu legado para o país. Do presidente da República ao mais jovem dos autores, todos em um aplauso uníssono.

Verissimo foi gigante. Com sua escrita genial, divertida e crítica, foi capaz de envolver uma nação. “Unânime, quando unanimidade ainda existia”, descreveu Cláudia Laitano.

Foram mais de 70 livros publicados. Mais de cinco milhões e meio de exemplares vendidos. Número que vai além do sucesso editorial. Fica para a história como feito, já que por obra dele a leitura se tornou parte do dia a dia dos brasileiros, mesmo os que guardavam distância dos livros.

“Verissimo transformava o cotidiano em poesia, sempre cheio de graça”, despediu-se Patricia Pillar. “Uma escrita gaiata, simples e genial. Inteligente e maravilhosamente sacana”, resumiu a escritora Thalita Rebouças. De Thalita, aliás, pego emprestada a confissão de que foi ainda pequena que comecei a gostar de Verissimo. De ler saborosamente cada tirada e pensar: “como ele consegue dizer exatamente aquilo que precisa ser dito?”. Era capaz de nos fazer morrer de rir, com uma mão na coluna e outra na consciência.

Peço licença para ser piegas, mas chorei de novo (como muitos de nós, colorados) ao reler sua crônica sobre o Mundial do Inter. “E lá estava você de camiseta vermelha, o antigo escudo orgulhosamente no peito, desafiando todas as provações. Não sei se você sabe que vários colorados da sua geração não aguentaram e trocaram de time. Levaram pais e avós ao desespero, mas não suportaram a pressão do sucesso gremista. Você aguentou. Você não sabe, mas é um herói”.

Leia Mais O que é mais urgente no vídeo do youtuber Felca