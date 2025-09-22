A Velhinha de Taubaté desfrutava noites de descanso merecido no paraíso quando deputados conseguiram aprovar, na semana passada, uma proposta estapafúrdia de blindagem de políticos contra investigações. O texto, que beira o inacreditável, amplia o foro especial e dá ao Congresso o poder de barrar processos criminais no STF contra parlamentares, já que passa a exigir autorização de Câmara ou de Senado, em votação secreta. Em português claro, a PEC da Blindagem autoriza quem cometeu crime a dizer se quer ser julgado ou não.

Preferem, antes, salvar a pele de um colega encalacrado

A Velhinha, que insistiu durante toda a vida em dar confiança a toda sorte de político, só não caiu dura porque já havia partido dessa para uma melhor em 2005, no auge do escândalo do mensalão. Fico pensando que talvez ainda estivesse viva caso a PEC da Blindagem valesse à época. Os deputados envolvidos na distribuição de dinheiro se diriam vítimas, se uniriam para barrar o andamento das investigações no Supremo e, por fim, agradeceriam a confiança da Velhinha e do povo brasileiro.

Parece uma ofensa nítida à nossa inteligência. E é. Ao aprovar a proposta, que agora chega ao Senado, deputados atestam que estão se lixando para os interesses de um povo que ainda vê milhões dos seus em situação de pobreza, enquanto outros se lambuzam com dinheiro do contribuinte. Preferem, antes, salvar a pele de um colega encalacrado e de preferência às escuras, para não ser cobrado pelo eleitor ali adiante. Afinal: somos todos iguais perante a lei, mas alguns merecem ser mais iguais do que os outros.

A jornalista Cecília Olliveira, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, afirmou à Folha de São Paulo que a PEC poderá tornar o parlamento uma espécie de “rota de fuga” para criminosos, já que ali, naquele ambiente, passariam a ser intocáveis, independentemente do crime que cometeram. “Entrar para a política será mais um mecanismo de defesa”, avaliou.

Daí a perplexidade diante de centenas de votos favoráveis a um texto tão permissivo com condutas criminosas. Nem mesmo o argumento de “reação ao STF” para em pé se considerarmos a porteira aberta para a infiltração do crime organizado na política brasileira. É dar carta branca para que esses grupos elejam os seus e, em sendo eleitos, jamais paguem pelo que cometeram.

É indecente. E pasme: mais da metade da bancada gaúcha (17 parlamentares) votou a favor dessa barbaridade. _