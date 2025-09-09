Tem alguém se divertindo no julgamento do Bolsonaro (e não é Alexandre de Moraes)

Jetro brincava com uma bolinha. Kelly Matos / Agencia RBS

Enquanto jornalistas aguardavam para entrar no plenário da Primeira Turma do STF, para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado, um fato curioso chamou atenção. Era o cão farejador, que acompanhava os agentes da Polícia Judiciária, grupo reforçado por conta da importância do julgamento.

O cachorro atende pelo nome de Jetro, e se divertiu enquanto um dos policiais brincava com ele e uma bolinha.

Os jornalistas foram inspecionados pelo cão, em procedimento comandado pelos policiais. A segurança do prédio anexo onde fica a Primeira Turma teve reforço de agentes e viaturas, com limitação rigorosa de acesso ao plenário. Foram credenciados 501 profissionais para a cobertura, entre jornalistas da imprensa nacional e estrangeira.