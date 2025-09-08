Quem são os dois gaúchos à frente da defesa de Mauro Cid

Mauro Cid está cumprindo medida cautelar, com o uso de tornozeleira eletrônica. EVARISTO SA / AFP

São dois os advogados gaúchos à frente da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal (STF). São eles: Jair Alves Pereira e Cézar Bittencourt. O escritório em Brasília trabalha para tentar absolver Cid, sustentando também a manutenção do acordo de colaboração premiada firmado no processo que apura a trama golpista.

Nesta segunda-feira (8), Alves Pereira embarcou para Brasília confiante na validação da delação, conforme já havia defendido na sustentação oral junto à Primeira Turma, na semana passada. Diante dos ministros, o advogado reiterou que não houve qualquer coação por parte da Polícia Federal ou do ministro relator Alexandre de Moraes na colaboração premiada.

Alves Pereira afirmou à coluna que Moraes deve iniciar pela votação das chamadas preliminares, que incluem, por exemplo, a incompetência do STF para julgar o caso (a defesa sustenta que deveria ser na primeira instância), a suspeição do ministro relator Alexandre de Moraes, a defesa para que o julgamento seja realizado pelo plenário e, claro, a validação da colaboração premiada.