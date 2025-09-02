Qual será a estratégia de aliados se confirmada condenação de Bolsonaro no STF

Aliados de Bolsonaro estiveram reunidos na casa de Zucco. Gabinete Luciano Zucco / Divulgação

Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na manhã desta terça-feira (2), na casa do líder da oposição, deputado Luciano Zucco, em Brasília. Eles optaram por não acompanhar o julgamento na Primeira Turma, como fizeram parlamentares governistas. A audiência de bolsonaristas se deu a partir da confirmação de que Bolsonaro não iria ao STF, conforme seu advogado.

Diante de uma condenação praticamente certa, os deputados já começam a ensaiar os próximos passos para reagir ao revés. E ele virá através do Congresso Nacional.

— Temos o entendimento que a anistia deva ser a pauta imediata a ser colocada em plenário (na Câmara), na medida em que temos maioria do Congresso querendo essa pauta. A gente está acompanhando este julgamento que, na nossa visão, é só pro forma, ou seja, que não existe nada que possa surgir de novo. Então cabe ao Congresso agora, pautar a anistia e por isso vamos conversar com o presidente Hugo Motta — afirmou Zucco.

Leia Mais Por que Bolsonaro não vem ao primeiro dia de julgamento no STF

Veja a manifestação da oposição