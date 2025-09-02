Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Oposição fala
Análise

Qual será a estratégia de aliados se confirmada condenação de Bolsonaro no STF

Deputados já começam a ensaiar os próximos passos para reagir ao revés. E ele virá através do Congresso

direto de Brasília

Matheus Schuch

