Por que Bolsonaro não vem ao primeiro dia de julgamento no STF

Plenário da Primeira Turma do STF, nesta manhã, ainda sem os ministros, réus, advogados e PGR. Antonio Augusto / STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro não irá ao primeiro dia de julgamento na Primeira Turma do STF, em Brasília. A informação foi confirmada pelo advogado de Bolsonaro Celso Villardi em sua chegada ao Supremo na manhã desta terça-feira (2).

O motivo, segundo o advogado, é a saúde do ex-presidente, que tem enfrentado complicações ainda decorrentes de uma cirurgia após ter sofrido uma facada na eleição de 2018.

Villardi afirmou que Bolsonaro está em casa, cumprindo prisão domiciliar.

Sobre os demais dias de julgamento, o advogado não confirmou se Bolsonaro poderá comparecer.