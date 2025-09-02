Por que Bolsonaro não vem ao primeiro dia de julgamento no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro não irá ao primeiro dia de julgamento na Primeira Turma do STF, em Brasília. A informação foi confirmada pelo advogado de Bolsonaro Celso Villardi em sua chegada ao Supremo na manhã desta terça-feira (2).
O motivo, segundo o advogado, é a saúde do ex-presidente, que tem enfrentado complicações ainda decorrentes de uma cirurgia após ter sofrido uma facada na eleição de 2018.
Villardi afirmou que Bolsonaro está em casa, cumprindo prisão domiciliar.
Sobre os demais dias de julgamento, o advogado não confirmou se Bolsonaro poderá comparecer.
Para que o ex-presidente acompanhe a sessão é necessária autorização do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo que envolve uma tentativa de golpe de Estado (julgado agora) e também o que apura obstrução de Justiça, no caso que tem relação com os Estados Unidos (é neste processo que ele está preso).