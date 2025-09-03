O que marcou a primeira etapa do julgamento de Bolsonaro no STF e quais os próximos passos

A primeira etapa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus no processo sobre tentativa de golpe de Estado chegou ao fim nesta quarta-feira (3). Em três sessões, em dois dias, houve a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet e as sustentações orais dos advogados dos réus. Houve críticas à PGR, ao delator Mauro Cid e alegações de falta de provas.

Confira um resumão no vídeo:

Em prisão domiciliar, Bolsonaro permaneceu em casa, acompanhando o julgamento pela TV. Enquanto isso, no Congresso, parlamentares aliados do ex-presidente pressionam pela análise do projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e também repercutem declarações do ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que levanta irregularidades do ministro na condução do processo.