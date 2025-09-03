Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

O momento mais aguardado no segundo dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Os advogados Paulo Cunha Bueno e Celso Vilardi dividirão o tempo de uma hora previsto para fazer a sustentação oral da defesa do ex-presidente

direto de Brasília

Matheus Schuch

