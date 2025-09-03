O momento mais aguardado no segundo dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Celso Vilardi demonstrou confiança na chegada ao STF. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado tem previstas manifestações de quatro defesas dos réus. São previstas as falas de advogados de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Os advogados de Bolsonaro chegaram à Primeira Turma do STF pouco antes das 8h30min. A sessão tem início às 9h.

O grande momento aguardado é a manifestação da defesa de Jair Bolsonaro, que tem uma hora pra fazer sua sustentação. Ela será dividida em duas partes, assim como foi feita na sustentação do tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados Paulo Cunha Bueno e Celso Vilardi dividirão o tempo de uma hora previsto.

— Estamos confiantes — afirmou Villardi em sua chegada ao STF.

O ex-presidente não comparecerá à sessão, assim como não esteve presente no primeiro dia. A defesa afirma que a decisão se deu por conta do estado de saúde de Bolsonaro, que enfrenta complicações desde a cirurgia realizada após ter sofrido uma facada na eleição de 2018.