Não é a primeira vez que o destino de Bolsonaro cai nas mãos de Cármen Lúcia

Ministra será a primeira a apresentar seu voto na sessão desta quinta-feira (11). Rosinei Coutinho / STF

O caso de agora se refere à acusação da PGR da existência de uma trama golpista. Até o momento, já há votos proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação do ex-presidente. Ontem, o ministro Luiz Fux votou pela absolvição.

Assim, se Carmen Lúcia votar favorável, serão três votos e a maioria estará formada.

TSE

No caso do TSE, o placar final ficou em 5 a 2 pela inelegibilidade de Bolsonaro, por oito anos, contados a partir das eleições 2022. O voto que formou a maioria foi da ministra Carmen Lúcia.