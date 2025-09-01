Na véspera do julgamento de Bolsonaro, deputados gaúchos só falam em outra coisa — até os de direita

Votação na CPMI do INSS, no Senado, em 28 de agosto. Andressa Anholete / Agência Senado

Na véspera do início do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), a coluna esteve no Congresso Nacional e encontrou deputados gaúchos — apoiadores do ex-presidente — envolvidos em outros temas. São eles: Marcel Van Hattem (Novo) e Luciano Zucco (PL). Ambos estavam dedicados à CPI do INSS, que investiga possíveis desvios em pensões e salários de aposentados.

A CPI iniciou os trabalhos com derrota para o governo, que não conseguiu emplacar o presidente da comissão.

Zucco e Marcel viajaram juntos, pela manhã, rumo a Brasília.

Mais cedo, à coluna, Zucco — líder da oposição na Câmara — afirmou que haverá uma reunião em sua residência, com vice-líderes, para definir o movimento político em defesa de Bolsonaro. A expectativa é de que as manifestações ocorram no Congresso. Deputados bolsonaristas consideram a derrota inevitável e acreditam que a decisão do STF — especialmente do ministro Alexandre de Moraes — já está consolidada pela condenação do ex-presidente.

Também estava presente na CPI o deputado Paulo Pimenta (PT), aliado do presidente Lula e opositor de Bolsonaro.

Pimenta chegou a apresentar questão de ordem para ter acesso a informações sobre visitas aos gabinetes:

— É um absurdo vergonhoso negar acesso à CPMI a uma informação relevante como essa. E se os suspeitos frequentaram gabinetes de integrantes da CPMI?