Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Punições
Notícia

Moro defende anistia a envolvidos no 8 de janeiro e diz que tem “dúvida” se houve golpe

Senador afirmou que se tivesse certeza de que existiu uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, seria a favor das penas

