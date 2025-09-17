Moro defende anistia a envolvidos no 8 de janeiro e diz que tem “dúvida” se houve golpe

Ex-juiz é, atualmente, senador (União Brasil-PR). Pedro França / Agência Senado

O ex-juiz federal e hoje senador da República, Sergio Moro conversou com o programa Timeline, da Rádio Gaúcha. Em entrevista nesta quarta-feira (17), ele defendeu anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

— O perdão é uma forma de compensar essa injustiça da prisão preventiva prolongada. Em 8 de janeiro, todo mundo estava contra os excessos dessa manifestação, ninguém discordava de que as pessoas tinham que ser punidas. Passados três anos, com essas punições excessivas, quem era vilão virou vítima — afirmou.

Com atuação conhecida a partir da Operação Lava-Jato, que teve condenações anuladas pelo STF, o ex-juíz afirmou não ter certeza de que existiu uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Por isso, defende anistia também para os considerados líderes da operação, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Se eu tivesse convicção de que houve uma tentativa de golpe eu concordaria com a punição. Da forma como foi, eu tenho várias dúvidas. O princípio básico no processo penal é "se você tem dúvida, você absolve".

A discussão sobre perdoar quem participou dos atos de 8 de janeiro ganhou força no Congresso justamente a partir da condenação do ex-presidente e de outros sete réus na semana passada pelo STF.

Veja a entrevista completa