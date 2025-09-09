Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Líder da oposição
Notícia

Moraes tem "gosto de falar" que Bolsonaro é líder de organização criminosa, diz Zucco

Para o deputado gaúcho, ministro do STF promove cerceamento das defesas no julgamento da trama golpista

Kelly Matos

de Brasília

Enviar email

Matheus Schuch

de Brasília

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS