Moraes tem "gosto de falar" que Bolsonaro é líder de organização criminosa, diz Zucco

Zucco é líder da oposição na Câmara. Mario Agra / Câmara dos Deputados / Divulgação

O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), avaliou nesta terça-feira (9) o primeiro dia de retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação que investiga uma tentativa de golpe de Estado. O dia começou com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do STF.

Para o deputado, Moraes promove cerceamento das defesas, com pouco tempo para análise de um volume grande de elementos (ou provas) anexadas ao processo — dificultando, portando, o trabalho dos advogados. Ele também disse que o ministro dá sinais de "prazer" ao chamar Bolsonaro de líder da "suposta organização criminosa".

— Não sei se tem algum psicólogo aqui pra analisar a raiva do ministro Alexandre de Moraes, o prazer dele (em falar de Bolsonaro). Ele tem um gosto de falar que o líder (da organização criminosa) é o presidente Bolsonaro — disse na saída do julgamento.

O líder da oposição afirmou ainda ter esperança de que o ministro Luiz Fux peça vista do processo quando da sua manifestação: