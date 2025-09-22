Governo Leite leva segundo "não" para o comando da Secretaria da Mulher

Governador precisa sancionar o texto, e o prazo se encerra nesta terça-feira (23) Mauricio Tonetto / Divulgação

O governo Eduardo Leite levou o segundo não em mais um convite feito para o comando da nova Secretaria da Mulher. A estrutura será recriada após um apelo feito por deputadas e líderes ligadas ao tema, diante do aumento de feminicídios no Rio Grande do Sul.

Cabe lembrar que houve um único fim de semana, neste ano, em que 10 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros.

A criação da secretaria foi enviada por um projeto de lei à Assembleia, já aprovado pelo parlamento. Agora, o governador precisa sancionar o texto, e o prazo se encerra nesta terça-feira (23).

A coluna apurou que ao menos dois convites foram feitos para o comando da pasta. O primeiro deles à deputada Nadine, que foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil no Estado. Em conversas reservadas, Nadine explicou dois "poréns" para que o convite fosse negado.

O primeiro deles é que ela concorrerá à reeleição. Sendo assim, teria que deixar o cargo obrigatoriamente em abril por conta da legislação eleitoral — isso significa que ela só permaneceria seis meses à frente da Secretaria.

O segundo ponto é que caso ela assuma, o suplente que assume a vaga na Assembleia é um opositor ferrenho de Eduardo Leite: o vereador Jessé Sangali, do PL. Na prática, seria entregar uma cadeira, em ano eleitoral (2026), a um parlamentar de oposição.

O segundo convite foi feito à deputada federal Franciane Bayer, do Republicanos. Franciane também ponderou o fato de precisar se afastar em abril, para poder concorrer em 2026. Neste sentido, assim como explicou Nadine, haveria pouco tempo para estruturar a secretaria e iniciar algum plano de forma concreta.

Franciane agradeceu, demonstrou interesse pelo tema, mas acabou declinando do convite.