Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Convites negados
Governo Leite leva segundo "não" para o comando da Secretaria da Mulher

Prazo para sancionar a lei que cria nova pasta se encerra nesta terça-feira (23)

Matheus Schuch

