Fux atraente e cigarro para Bolsonaro: os momentos bizarros do julgamento no STF; veja vídeo

O primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus, no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado, produziu alguns momentos bizarros no plenário da Primeira Turma no STF. Os momentos foram protagonizado por advogados dos réus. A coluna anotou dois deles.

O primeiro foi por parte do advogado gaúcho Cezar Bittencourt. Ele e o advogado Jair Alves foram responsáveis por fazer a sustentação oral em defesa do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ao cumprimentar os ministros da Primeira Turma, Cezar se referiu nominalmente a todos. Ao se dirigir a Luiz Fux, acabou empolgado:

— Ministro Fux, que é muito atraente — destacou.

Os demais ministros não seguraram o riso e coube ao ministro Flávio Dino a tarefa de descontrair depois da gafe:

— Não espero menos do que isso quando for a minha vez (de ser mencionado) — disse.

Outro momento bizarro foi quando o advogado Demóstenes Torres, que defende Almir Garnier, afirmou que poderia levar cigarros a Bolsonaro se ele assim quisesse, numa alusão clara à possibilidade de Bolsonaro ser condenado e parar atrás das grades.

— É possível gostar do ex-presidente Bolsonaro e do Alexandre de Moraes? Sim, sou eu. Se o Bolsonaro precisar de mim pra levar cigarro em qualquer lugar, conte comigo — disse.

