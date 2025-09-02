Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Risos em meio à tensão 
Opinião

Fux atraente e cigarro para Bolsonaro: os momentos bizarros do julgamento no STF; veja vídeo

As situações foram protagonizadas por advogados dos réus. A coluna anotou dois deles

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS