Em primeiro dia de julgamento, aliados de Bolsonaro não aparecem no STF

Aliados de Bolsonaro estarão reunidos na casa do deputado Zucco, líder da oposição. Marina Ramos / Agência Câmara

Não há presença de parlamentares aliados a Jair Bolsonaro na manhã do primeiro dia de julgamento do ex-presidente no STF. Quatro parlamentares vieram acompanhar a sessão, porém todos eles governistas. São eles: Jandira Feghalli, Lindberg Farias, Pedro Uczai e Pastor Henrique Vieira.

E onde estão os aliados? Os deputados de oposição estão reunidos na casa do gaúcho Luciano Zucco, que é líder da oposição na Câmara. Eles assistirão ao início do julgamento por lá. E também definirão nesse encontro a estratégia política de defesa de Bolsonaro no Congresso.

Zucco informou à coluna que pretende ir ao STF ainda hoje.

Nos bastidores, deputados da oposição centraram ontem seus movimentos na CPI do INSS, com o objetivo de desgastar o governo e tentar desviar o foco do julgamento.

Na chegada, o deputado Lindbergh Farias destacou a tranquilidade na capital federal (e no país) sem protestos ou manifestações violentas.