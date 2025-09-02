Kelly Matos

Kelly Matos

Em primeiro dia de julgamento, aliados de Bolsonaro não aparecem no STF

No entanto, quatro parlamentares vieram acompanhar a sessão, porém todos eles da bancada governista

