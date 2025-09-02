Em primeiro dia de julgamento, aliados de Bolsonaro não aparecem no STF

Não há presença de parlamentares aliados a Jair Bolsonaro na manhã do primeiro dia de julgamento do ex-presidente no STF. Quatro parlamentares vieram acompanhar a sessão, porém todos eles governistas. São eles: Jandira Feghalli, Lindberg Farias, Pedro Uczai e Pastor Henrique Vieira.
E onde estão os aliados? Os deputados de oposição estão reunidos na casa do gaúcho Luciano Zucco, que é líder da oposição na Câmara. Eles assistirão ao início do julgamento por lá. E também definirão nesse encontro a estratégia política de defesa de Bolsonaro no Congresso.
Zucco informou à coluna que pretende ir ao STF ainda hoje.
Nos bastidores, deputados da oposição centraram ontem seus movimentos na CPI do INSS, com o objetivo de desgastar o governo e tentar desviar o foco do julgamento.
Na chegada, o deputado Lindbergh Farias destacou a tranquilidade na capital federal (e no país) sem protestos ou manifestações violentas.
— Os crimes foram muito graves. Houve uma trama golpista. A gente está feliz que o julgamento está acontecendo e o clima é de tranquilidade no nosso país. Quem previa uma semana tumultuada, isso não aconteceu, esse não é o clima.