Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Confirmado
Notícia

Eduardo Leite define nome à frente da nova Secretaria da Mulher

Enfermeira Fábia Richter, ex-prefeita de Cristal e também ex-vice-presidente da Famurs, comandará a pasta

