Eduardo Leite define nome à frente da nova Secretaria da Mulher

Fábia Richter quando se filiou ao PSD. Luís Felipe Teixeira / Divulgação

O governador Eduardo Leite definiu o nome para comandar a nova Secretaria da Mulher. Será a enfermeira Fábia Richter, ex-prefeita de Cristal e também ex-vice-presidente da Famurs. A lei que cria a Secretaria será sancionada no final da tarde desta quarta-feira (24), no Palácio Piratini.

— Estou feliz e muito motivada. É um trabalho que vai envolver muitas áreas: saúde, educação, segurança. Esse diálogo é fundamental. Organizar a estrutura, definir políticas públicas, tudo isso será feito com muito empenho. A prioridade é fazer as coisas acontecerem. Ou seja, fazer com que as políticas públicas se tornem realidade na vida das mulheres e de toda a sociedade — declarou Fábia.

A secretária adjunta será Viviane Nery Viegas, delegada da Polícia Civil há 15 anos. Antes do novo cargo, ela atuava como Diretora do Departamento de Justiça na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS. Possui obras publicadas sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, sendo a mais recente sobre o crime de stalking.

Conforme o documento do PL, a secretaria contará com 28 cargos comissionados. Entre as funções que constam na proposta como funções da secretaria: