Dentro do plenário: o que as câmeras não mostram na sala de julgamento do STF

Sessão de julgamento desta terça-feira foi dominada pelo voto de Moraes, que durou quase cinco horas. Gustavo Moreno / STF

Apropriado dos detalhes da ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro e mais sete réus, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o seu voto falando de improviso na maior parte do tempo e recorrendo poucas vezes a anotações e leituras.

Com olhos voltados aos demais integrantes da Primeira Turma do STF, Moraes apresentou, nesta terça-feira (9), com fala enfática, o seu voto por mais de cinco horas, indicando cronologicamente os fatos investigados entre 2021 e 2023 e as provas relacionadas a cada réu. Durante o voto, Moraes também mostrou provas do processo nos dois telões que existem dentro da sala de julgamento.

Na diagonal de Moraes, o ministro Luiz Fux passou a maior parte do tempo olhando para baixo e fazendo anotações. Na sessão iniciada na manhã desta terça, Fux foi o único dos ministros a deixar temporariamente a sala de julgamento – em duas oportunidades – enquanto Moraes apresentava o seu voto. Os ministros podem sair e voltar por um acesso localizado atrás do plenário.

Ao lado do relator, a decana da Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, manteve a sua tradicional postura discreta. Em geral com os olhos voltados para baixo, a ministra fez o seu maior movimento corporal da sessão ao ser citada pontualmente por Moraes.

Ao centro da mesa do plenário, o ministro mais jovem do STF, Cristiano Zanin, manteve a sua tradicional postura altiva – alternando olhares ora para o relator do caso ora para o fundo da sala de julgamento.

O ministro Flávio Dino é o que mais se move durante o julgamento, mas passa boa parte do tempo olhando diretamente para o relator. Foi Dino quem percebeu um deslize de Moraes ao se referir à data exata de uma reunião ministerial que consta como prova nos autos.

A previsão do STF para esta terça-feira era de uma primeira sessão entre 9h e 12h. Com um voto mais longo do que as três horas reservadas para a sessão, Moraes sugeriu, por volta das 12h30min, uma pausa de cinco minutos – proposta atendida pelo presidente da Primeira Turma e que acabou durando 17 minutos.

À mesa de julgamento ficam ainda uma servidora do STF que atua como secretária da turma (ao lado esquerdo de Zanin) e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet (ao lado direito do presidente da turma).