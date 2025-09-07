Terá início nesta terça-feira, em Brasília, a etapa decisiva do julgamento no Supremo Tribunal Federal que apura os responsáveis por orquestrar uma tentativa de golpe de Estado, que, conforme a Procuradoria-geral da República, pretendia virar a mesa em caso de resultado desfavorável na eleição de 2022. A expectativa é que os ministros da Primeira Turma apresentem, até sexta-feira, seus votos no processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” do movimento.

Trata-se de um momento sensível e também histórico. Um país que viu a sua democracia ser posta à prova nos atos de 8 de Janeiro tem uma oportunidade ímpar de fazer diferente e corrigir sua tradição lamentável de impunidade com movimentos golpistas. É um teste não apenas para o Judiciário (que deve, por óbvio, ser cobrado por excessos), mas para o próprio compromisso da sociedade brasileira com a ordem democrática.

Não se trata de fechar os olhos para procedimentos questionáveis do ministro relator, Alexandre de Moraes

Não à toa, o tema vem sendo observado de perto pela comunidade internacional. São dezenas de jornalistas de publicações estrangeiras credenciados para acompanhar o julgamento em Brasília. A revista The Economist, com perspectiva liberal evidente, destacou a notícia, com o rosto de Bolsonaro ilustrado em capa recente. O texto aponta o Brasil como um exemplo de resistência em um momento em que muitas democracias estão sob ameaça. A análise menciona “maturidade política” e a possibilidade de o país dar “uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária”.

Aliás, aqui também cabe um parêntese. Não se trata de fechar os olhos para procedimentos questionáveis do ministro relator, Alexandre de Moraes. É importantíssimo exigir rigor de quem julga, a fim de evitar que ali adiante haja revés e anulação de sanções. Basta lembrar da quantidade de provas coletadas pela Lava-Jato e que restaram anuladas por condutas inadequadas de juízes e procuradores.

Agora voltemos a olhar para a democracia e para a necessidade de protegê-la permanentemente. Penalizar responsáveis por planejar golpe de Estado não deve ser lido como vingança ou polarização, e sim como instrumento indispensável para desencorajar quem quer que seja a tentar dar golpe de novo. Aplicar a lei com firmeza é um recado claro de que a História não pode se repetir impunemente. Por isso mesmo é que falar em anistia deveria nos causar profunda reflexão como sociedade. _