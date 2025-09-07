Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Julgamento no STF
Opinião

Democracia

Penalizar responsáveis por planejar golpe de Estado não deve ser lido como vingança ou polarização, e sim como instrumento indispensável para desencorajar quem quer que seja a tentar dar golpe de novo

Kelly Matos

