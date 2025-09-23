Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Em Porto Alegre
Notícia

Comandante Nádia diz que respeita a democracia e vai promulgar lei de cotas para trans em concursos municipais

Presidente da Câmara de Vereadores reafirmou ser contrária ao texto do projeto, mas vai respeitar resultado da votação no plenário

