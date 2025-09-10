Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro pode ser anulado?

O duro voto do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Primeira Turma, gerou dúvidas quanto à possibilidade concreta de anulação do processo que apura uma tentativa de golpe de Estado, como acusa a Procuradoria-Geral da República. O voto está sendo proferido na manhã desta quarta-feira (10) e é fortemente contrário às decisões, até aqui, do ministro relator, Alexandre de Moraes.
Há uma questão importante: o ministro Fux defende a nulidade do processo porque entende que o STF não é o local adequado para este julgamento. Ele sustenta que os réus já não têm mais foro privilegiado e, portanto, a ação deveria “descer” à Primeira Instância. Este ponto foi apresentado nas chamadas questões preliminares.
Há entendimentos diversos sobre a possibilidade de este tema ser levado adiante. Vamos a elas:
O advogado e professor Alexandre Wunderlich acredita que esta divergência nas preliminares, se acompanhada por algum outro ministro (faltam Carmen e Zanin), poderia ensejar, por parte das defesas, os chamados “embargos infringentes”.
— O voto de Fux, legitimando pedidos defensivos e anulando o julgamento, se for acompanhado por mais um Ministro, abre espaço para recurso interno e rediscussão da matéria na Corte — argumenta.
Já o advogado e professor Aury Lopes Júnior acredita que por se tratar de questão preliminar (e não o mérito em si) não admitiria embargo infringente no STF.
— STF restringiu muito o campo de incidência dos embargos infringentes, a partir do caso Maluf — diz.
No caso de discussão do mérito (absolvição ou condenação), aí sim, segundo o professor caberiam embargos:
— Se dois ministros absolverem por algum crime, aí sim caberia — complementou.
É relevante também lembrar que a defesa de Jair Bolsonaro não tinha esperança quanto a absolvição na turma, mas entende o voto de Fux como importante para um futuro, se houver mudança no ambiente político. Significa dizer que a divergência de Fux abre a possibilidade de a tese jurídica ser utilizada futuramente em uma tentativa de reversão do caso, se por acaso o Supremo decidir revisitar o tema.