Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Em Brasília
Análise

Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro pode ser anulado?

Ministro apresenta seu voto nesta quarta-feira

Direto de Brasília

